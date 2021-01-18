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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أشهرهم «نقطة ماية».. ترانيم الغطاس التي يتغنى بها الأقباط

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:32 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بإحياء ذكرى عيد الغطاس، أحد الأعياد السيدية الكبرى.

ويحتفل الأقباط بعيد الغطاس من خلال الترانيم التي يحفظونها عن ظهر قلب منذ طفولتهم، ولعل اشهر تلك الترانيم هي "صوت صارخ في البرية"، والتي تقول:" صوت صارخ في البرية.. أعدوا طريقًا للإله.. جاء يوحنا سابق صابغ.. ليبشر بخلاص الله"، وإلى جانب ترنيمة "عيد الغطاس يا عيد الغطاس يا معروف لكل الناس"، وتقول كلماتها:" جه يسوع يتعمد من يوحنا المعمدان منع،ه وقال له ده أنا المحتاج وإزاى تيجى أنت لى".

ومن أشهر ترانيم الاطفال في تلك المناسبة فيحتل الصدارة ترنيمة " نقطه ميه"، وتقول:" نقطه ميه رايحة وجاية فى نهر الأردن وموقفتش فرحت لما شافت لمّه وقفت تسمع ومرجعتش.. نادى يوحنا المعمدان بالتوبة لكل إنسان يتعمد يبقى فرحان أصل التوبة متتاجلش.. وفى يوم نايمه الميه وعايمه فتحت عينها مصدقتش فرحت لعبت نزلت طلعت خطت نطت عملت تش.. فى الميه يسوع ابن الله والروح زى حمامه معاه والأب يشهد له فى سماه منظر حلو ميتفوتش".

ويترأس البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لردع جائحة كورونا.

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