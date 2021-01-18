نائب محافظ القاهرة توجه رؤساء الأحياء للعمل من الشارع

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة بضرورة التواجد الميداني والعمل بعيدا عن المكاتب، ومتابعة الشارع بشكل دائم للوقوف على كل ما يطرأ وسرعة التعامل معه ووضع الحلول والبدائل الفورية.كما أصدرت تعليمات مشددة بضرورة التأكد من تحقيق الانضباط بشوارع المنطقة الجنوبية وأيضا التأكد من تنفيذ القرارات التى أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء المتعلقة باتخاذ واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.وشددت على قرارا مواعيد غلق المحال والورش فى المواعيد التى حددتها اللجنة.وصرحت نائب المحافظ بأن الحملات المكثفة بأحياء المنطقة الجنوبية خلال الفترة السابقة وأسفرت الحملات عن مصادرة ٢٠٠٠ شيشة وغلق ٢٥ مركزا تعليميا وغلق ١٥ مقهى وأسفرت أيضا تحرير عدد ٢٥٠ غرامة عدم ارتداء الكمامة الواقية.وقامت نائب محافظ القاهرة بالتأكيد على التعامل بكل حزم فى هذا الشأن واستمرار الحملات دون توقف.وجائت الأعمال تنفيذا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس فى اجتماعها واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.وشددت نائب المحافظ على أهمية متابعة رؤساء الأحياء بنطاق المنطقةالجنوبية لقرار الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع القيادات الشرطية والجهات المعنية وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة المستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين.