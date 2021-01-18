محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء مصنع خام إنتاج إطارات السيارات

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أعمال تنفيذ توسعات المرحلة الثانية من إنشاء مصنع للمواد الخام المغذية لصناعة الإطارات (المطاط والمواد الكيماوية)، ضمن توسعات مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات.وتابع الغضبان معدلات التنفيذ في الأعمال الإنشائية التي يشهدها مصنع بيراميدز ضمن المرحلة الثانية من المشروع لإنتاج المواد الخام الخاصة بتصنيع الإطارات وتصنيع إطارات النقل والملاكي والتي تقام على مساحة 350 ألف متر مربع.وأشاد محافظ بورسعيد بهذا الصرح الصناعي العملاق، والذي يمثل طفرة في مستوى الكيانات الاقتصادية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج إطارات السيارات والتصدير لعدد من البلدان الأوروبية، بالإضافة لتفرد بورسعيد بهذا الكيان الصناعي والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكدا أن توسعات مصنع بيراميدز تساهم في زيادة معدلات الإنتاج والارتقاء بالصناعة في جنوب بورسعيد والتي تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية، إلى جانب توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة وهو الهدف الأساسي من إقامة التوسعات في المشروعات الصناعية بالمحافظة.