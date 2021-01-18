انطلاق الملتقى السنوى لمسئولى صفحات مدارس بورسعيد على مواقع التواصل
الإثنين 18/يناير/2021 - 11:04 م
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
أعرب نبوى باهى وكي وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، عن فخره بمسئولى الصفحات المدرسية على مواقع التواصل الاجتماعى وبدورهم الفعال فى الارتقاء بالعملية التعليمية والتعاون فى مقاومة الشائعات المغرضة وتعريف الطلاب بالمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة بهدف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الملتقى السنوى الثانى لمسئولى صفحات المدارس الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية اليوم بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية.
وتناول تعريف الإشاعة بقوله "معلومة يتم تناقلها بين الأفراد دون التأكد من صحتها والبعض يتناقلها لأهداف أخرى مضرة تعتمد على جهل المعلومة وتستخدم في حالات الحروب منها الحروب الباردة وهي مهددة للسلم الاجتماعي وكيانات المجتمع خلال فترات الكوارث والأزمات وتهدف إلى إثارة القلق والرعب".
وأكد وكيل الوزارة أن الرسائل الإعلامية المختصرة المركزة هى أفضل سبل مواجهة الشائعات وهى أساس الإعلام الهادف مشيرا إلى أن إنتقال الشائعات له تأثير قوي على تصرفات الأفراد وتطرق إلى مواجهة هذه الشائعات بالقوانين التي تصدرها الدولة وتمنع تتداول الشائعات والغرامات المالية والعقوبات الأخرى.
وتحدث د. نبوى عن المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الإجتماعي خصوصا فى مجال التربية والتعليم مطالبا مسئولى صفحات المدارس بفلترة هذه المعلومات إلى جانب التأكد من أى معلومة من خلال مصادرها الرسمية الموثوق منها مع الأستمرار فى توعية الطالب وولى الأمر للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية متمنيا للحضور دوام التوفيق.
جاء ذلك خلال الملتقى السنوى الثانى لمسئولى صفحات المدارس الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية اليوم بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية.
وتناول تعريف الإشاعة بقوله "معلومة يتم تناقلها بين الأفراد دون التأكد من صحتها والبعض يتناقلها لأهداف أخرى مضرة تعتمد على جهل المعلومة وتستخدم في حالات الحروب منها الحروب الباردة وهي مهددة للسلم الاجتماعي وكيانات المجتمع خلال فترات الكوارث والأزمات وتهدف إلى إثارة القلق والرعب".
وأكد وكيل الوزارة أن الرسائل الإعلامية المختصرة المركزة هى أفضل سبل مواجهة الشائعات وهى أساس الإعلام الهادف مشيرا إلى أن إنتقال الشائعات له تأثير قوي على تصرفات الأفراد وتطرق إلى مواجهة هذه الشائعات بالقوانين التي تصدرها الدولة وتمنع تتداول الشائعات والغرامات المالية والعقوبات الأخرى.
وتحدث د. نبوى عن المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الإجتماعي خصوصا فى مجال التربية والتعليم مطالبا مسئولى صفحات المدارس بفلترة هذه المعلومات إلى جانب التأكد من أى معلومة من خلال مصادرها الرسمية الموثوق منها مع الأستمرار فى توعية الطالب وولى الأمر للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية متمنيا للحضور دوام التوفيق.
انطلاق الملتقى السنوى لمسئولى صفحات مدارس بورسعيد على مواقع التواصل
انطلاق الملتقى السنوى لمسئولى صفحات مدارس بورسعيد على مواقع التواصل
انطلاق الملتقى السنوى لمسئولى صفحات مدارس بورسعيد على مواقع التواصل
انطلاق الملتقى السنوى لمسئولى صفحات مدارس بورسعيد على مواقع التواصل