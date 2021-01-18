انطلاق الملتقى السنوى لمسئولى صفحات مدارس بورسعيد على مواقع التواصل

أعرب نبوى باهى وكي وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، عن فخره بمسئولى الصفحات المدرسية على مواقع التواصل ‏الاجتماعى وبدورهم الفعال فى الارتقاء بالعملية التعليمية والتعاون فى مقاومة الشائعات المغرضة وتعريف الطلاب بالمشروعات ‏القومية التى تقوم بها الدولة بهدف التنمية المستدامة.‏جاء ذلك خلال الملتقى السنوى الثانى لمسئولى صفحات المدارس الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية اليوم بمسرح ‏مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون ‏التنفيذية ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية.‏وتناول تعريف الإشاعة بقوله "معلومة يتم تناقلها بين الأفراد دون التأكد من صحتها والبعض يتناقلها لأهداف أخرى مضرة تعتمد ‏على جهل المعلومة وتستخدم في حالات الحروب منها الحروب الباردة وهي مهددة للسلم الاجتماعي وكيانات المجتمع خلال فترات ‏الكوارث والأزمات وتهدف إلى إثارة القلق والرعب".‏وأكد وكيل الوزارة أن الرسائل الإعلامية المختصرة المركزة هى أفضل سبل مواجهة الشائعات وهى أساس الإعلام الهادف مشيرا ‏إلى أن إنتقال الشائعات له تأثير قوي على تصرفات الأفراد وتطرق إلى مواجهة هذه الشائعات بالقوانين التي تصدرها الدولة وتمنع ‏تتداول الشائعات والغرامات المالية والعقوبات الأخرى.‏وتحدث د. نبوى عن المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الإجتماعي خصوصا فى مجال التربية والتعليم مطالبا مسئولى ‏صفحات المدارس بفلترة هذه المعلومات إلى جانب التأكد من أى معلومة من خلال مصادرها الرسمية الموثوق منها مع الأستمرار فى ‏توعية الطالب وولى الأمر للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية متمنيا للحضور دوام التوفيق.‏