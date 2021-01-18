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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5806 إصابة و83 وفاة بكورونا في إيران

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:26 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 5 آلاف و806 إصابات جديدة، و83 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في تصريح وفقا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، اليوم الاثنين"إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ مليونا و336 ألفًا و217 شخصا، من بينهم 4 آلاف و348 شخصا في وضع حرج".

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى مليون و125 ألفا و499 شخصا، فيما توفي 83 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية لیرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 56 ألفا و886 شخصا.

وعلى صعيد آخر، أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية منح الترخيص للمرحلة الثانية من التجارب السريرية لثاني لقاح إيراني ضد فيروس كورونا وقال أمين اللجنة الوطنية للأخلاق في الأبحاث العلمية الطبية بالوزارة إحسان شمسي كوشكي، في تصريحات لـ(إرنا)، "إنه تم اتخاذ أهم خطوة لبدء الاختبار السريري لثاني لقاح ضد كورونا من صنع إيران، وستقوم منظمة الأغذية والأدوية بمنح ترخيص الاختبار السريري له".

وأوضح أن اللقاح، الذي ينتجه معهد رازي للبحوث واللقاحات والأمصال، مؤلف من بروتين بتركيبة جديدة يختلف تقنيًا عن لقاح كورونا الإيراني السابق.

وكان الاختبار السريري لأول لقاح إيراني ضد كورونا، واسمه "كُوف إيران بركت"، قد بدأ قبل 20 يوما وأمضى حتى الآن 4 مراحل، حيث تم حقن عدة أشخاص وتتصدر إيران قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

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