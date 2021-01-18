«بنبان» يفوز بجائزة أفضل مشروع عربى

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإداريةـ جامعة الدول العربيةـ عن فوز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بجائزة التميز الحكومى العربى فى دورتها الأولى (2019-2020)، فئة أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية على المستوى العربى.وألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء تسلمه دروع وشهادات الفوز بالجائزة، أشاد خلالها بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الشقيقة، والشيخ محمد بن راشد آلِ مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، والعلاقات العريقة الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين على كل المحاور الاقتصادية والسياسية، التى تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.وأشار "شاكر" إلى أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة التي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى حوالى 90 جيجاوات، أيضًا إلى العديد من الإجراءات التى اتخذتها مصر لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التى تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى يضم 32 محطة شمسية بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر من الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية الذى له أثر بالغ في تطوير البنية التحتية ودعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وقد حاز المشروع على جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019، وباستثمار أجنبى مباشر بلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي.وأضاف، أن إجمالى القدرات المركبة التى تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة في مصر بلغ حوالى 5878 ميجاوات، بالإضافة إلى قدرات إضافية سيتم الانتهاء منها بنهاية 2021، لتصبح إجمالى نسبة المشاركة من الطاقات المتجددة حوالى 20% من الحمل الأقصى، التى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.وجدير بالذكر أنه جار التعاقد حاليًا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح وهى أسعار لم يسبق الحصول عليها من قبل وتؤكد تنافسية مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة الى مشروعات يتم التفاوض بشأنها (رياح وشمسى).وفي نهاية كلمته، أشاد وزير الكهرباء بالمجهود الرائع الذى قام به فريق العمل والمشرف على إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لإنجاز هذا العمل الضخم المشرّف، متمنيًا أن يكون نقطة انطلاق لمصر لتلعب دورًا قياديًا فى التنمية الخضراء ونشر مشروعات الاستثمار الأخضر صديق البيئة، وباكورة خير تسهم فى تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.كما ألقى الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة الدولية للتنمية الإدارية، كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، معربًا عن امتنانه من الاحتفال بتكريم وزارة الكهرباء لحصول مجمع بنبان للطاقة الشمسية على جائزة التميز الحكومى، موضحًا أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية هى إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وتعمل بدعم من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وبرعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف نشر ثقافة التميز، وخلق فكر قيادى جديد مع استعدادها لتقديم كل الاستشارات والتدريب فى عدة مجالات لتحسين الأداء الإدارى على المستوى العربي، كما تعمل المنظمة على إبراز وتكريم الجهود العربية فى مجال التميز الحكومى من خلال إطلاق هذه الجائزة تشجيعًا ودعمًا للجهات المتميزة عربيًا وبما يسهم فى الإرتقاء بأداء العمل الحكومى وبما يحقق أهدافه بكفاءة وفاعلية.