أسماء وإصابات حادث تصادم توكتوك بسيارة في أسوان

ترصد '' الدستور'' أسماء مصابي حادث تصادم توك توك وسيارة بقرية الرمادي قبلي بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان وهم:إحسان. إ. ع، يبلغ من العمر 65 سنة، سهير. ع، تبلغ من العمر 40 عامًا، إصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وفهيمة. ش. م، تبلغ من العمر 35 عامًا، إصابتها اشتباه ارتجاج بالمخ، وهند. س. أ، تبلغ من العمر 35 عامًا، إصابتها اشتباه كسر في الفخذ الأيسر، بالإضافة إلى زينب. ح. ن، تبلغ من العمر 43 عامًا، إصابتها كدمات متفرقة بالجسم، ورضا. ع. أ، إصابتها اشتباه وقطع بالكتف الأيسر، ومحمد. ع. ر، يبلغ من العمر 35 عامًا، إصابته اشتباه كسر بالقدم اليمنى.وقع حادث تصادم، مساء اليوم الإثنين، بين توك توك وسيارة بقرية الرمادي قبلي بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، جاري نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتبلغ مركز شرطة مدينة إدفو، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم حادث تصادم، بين توك توك وسيارة بقرية الرمادي قبلي بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن أصابة 8 أشخاص، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبيةوتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب.