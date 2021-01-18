بسبب الميراث.. مشاجرة بالعصا والشوم بين شقيقين في سوهاج

نشبت مشاجرة بالعصي والشوم بين شقيقين اليوم الإثنين، بدائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، أصيب على إثرها الشقيقان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح متهتك بفروة الرأس، بسببت خلافات على الميراث، وتم نقلهما لمستشفتي طما المركزي وأسيوط الجامعي، وتم إخطار النيابة العامة.وبحسب بيان أمنى، بدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد سامح وفا، مأمور مركز شرطة طما يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز.وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "عامر. م. ع. ا. 44 عاما عامل مصابًا" بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى المركزي، وطرف ثان شقيقه "زكريا" 35 عامًا، مصابًا بجرح متهتك بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، والطرفان يقيمان بذات الناحية.تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات على الميراث.جرى تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.