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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

يصبح من غير رأس.. أشهر أقوال الغطاس وعلاقتها بـ«المعمدان»

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:19 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بإحياء ذكرى عيد الغطاس، أحد الأعياد السيدية الكبرى.

ويعتبر اشهر الاقوال الفكاهية والمتداولة في يوم عيد الغطاس هو:" اللي مياكلش قلقاس في عيد الغطاس يصبح من غير راس"، ووفقًا لتعبير تاسوني حنان، الحاصلة على دبلوم معهد الدراسات القبطية، والخادمة بايبارشية بني سويف، أن في ذلك المثال إشارة لقصة القديس يوحنا المعمدان قريب المسيح من جهة الجسد، والذي تمم له طقس المعمودية، فهو الذي فقد رأسه نتيجة تمسكه بالحق ورفض زيجة الامبراطور الروماني هيرودس من زوجة اخيه.

ويعتبر يوحنا المعمدان احد الابطال الرئيسيين الذين تتذكرهم الكنيسة في عيد الغطاس، نظرا لقيامه بتعميد المسيح في نهر الاردن.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لردع جائحة كورونا.

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