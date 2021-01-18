«أدوية وسيارات مجهزة».. مبادرة شبابية لخدمة مرضى كورونا برأس غارب

دشن مجموعة من الشباب والفتيات بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، مبادرة لتقديم أدوية ووجبات غذائية وتوفير سيارات، لخدمة مصابي فيروس كورونا المستجد.حيث أكد محمد جمال عبد القادر، أحد أعضاء المبادرة، إنه جرى تدشين المبادرة بعدد 10 شباب وفتيات من المدينة، التي تهدف إلى مساعدة المصابين غير المقتدرين منذ حوالي شهر، مؤكدًا أنه جرى الإعلان عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لاستفادة أكبر عدد من المصابين من المبادرة.وأضافت هبة صلاح أبو بكر، أحد الفتيات المشاركات بالمبادرة، أن المبادرة تقدم مساعدات بالمجان يجري توصيلها إلى منازل المصابين عن طريق الفريق المشارك فيها، مشيرةً إلى أن المساعدات عبارة عن أدوية وأسطوانات أكسجين للحالات الحرجة التي تحتاج لتنفس صناعي وجهاز قياس الأكسجين في الدم وجهاز قياس الحرارة، ووجبات غذائية صحية وفاكهة.ولفت عضو المبادرة المهندس أحمد فكرى السميري إلى وجود 3 سيارات مجهزة لنقل الحالات المصابة إلى مستشفى رأس غارب المركزى المخصصة للعزل بالمدينة، شرط أن يحدد حالة المريض طبيب معالج ويؤكد احتياجها إلى النقل للمستشفى.