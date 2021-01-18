تضامن الشرقية: معرض أثاث مجاني للأسر الأكثر احتياجًا بكفر صقر

أعلن محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.وأوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية، قيام الجمعية بالتعاون مع عددٍ من الجمعيات الأهلية النشطة بمركز ومدينة كفر صقر، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بتنظيم معرض للأثاث المنزلي (مستعمل بحالة جيدة)، وتوزيع الملابس والأقمشة بالمجان لخدمة 300 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى وعزب (كفر السويركي – أبو حريز – عزبة التل – منشأه يوسف – أبو عمران) بكفر صقر، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية.