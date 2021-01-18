البرلمان العربي يؤكد حرص البرلمان على دعم ومساندة الشرعية في اليمن

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، حرص البرلمان على الارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي ومجلسي النواب والشورى بالجمهورية اليمنية إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العسومي مع الدكتور أحمد عبيد بن دغر بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الشورى في الجمهورية اليمنية.وجدد العسومي في بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الاثنين موقف البرلمان العربي الثابت والدائم في دعم ومساندة الشرعية في الجمهورية اليمنية والعمل على كل ما من شأنه حفظ أمن ووحدة وسيادة اليمن.من جانبه ثمن بن دغر، مواقف البرلمان العربي تجاه دعم الشرعية اليمنية في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية، والدفاع عن القضايا العربية.