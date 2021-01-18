«الباز»: الرئيس السيسى دعا لتجديد الخطاب الدينى أكثر من 36 مرة

تساءل الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": "لماذا لم تتم الاستجابة الكاملة لدعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني؟"، موضحًا أنه لو تم عمل بحث عابر لعدد المرات التي تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تجديد الخطاب الديني لوجدنا أنه دعا إلى ذلك أكثر من 36 مرة في عدد من الأحداث العالمية.وأضاف "الباز"، في كلمته، أن الجهود التي تسعى إليها المؤسسات هي جهود فردية، ووضحنا أكثر من مرة أن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء لهما جهودهما الواضحة في تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن الدين جاء كوسيلة لإسعاد البشرية، ولم يأتِ للتقييد ولا التعذيب، وعكس ذلك يعتبر خللًا ناتجًا عن أزمة كبيرة في الوعي وهو موضوع ندوة اليوم.وأشار "الباز" إلى أن مشكلة الوعي تتمثل في هؤلاء الذين تطرفوا بالدين وفرضوا وجهة نظرهم ورؤيتهم على الناس، والأخطر من ذلك أنهم كتبوا تاريخهم كما يحلو لهم، متابعًا: "فمثلًا سيد قطب أحد أكبر دعاة الدم فى التاريخ، كُتب عنه أنه الشهيد سيد قطب، لذلك الجماعات المتطرفة نجحت في كتابة تاريخهم المزيف".وحاضر في الندوة كلٌ من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وخالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار، وخالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، وبحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.