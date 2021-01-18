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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«جعجع»: الفريق الحاكم فى لبنان يتعامل مع أزمات البلاد بـ«لا مبالاة»

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:44 م
جريدة الدستور
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قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إن الفريق السياسي الحاكم الممسك بزمام السلطة في لبنان، يتعامل مع الأزمات التي تعصف بالبلاد بلا مبالاة وكأنها تحدث في بلد آخر بدلًا من أن ينكب على العمل للإنقاذ تفاديا لوقوع الأسوأ، مشددًا على أن حل الأزمات يتطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة على نحو سريع.

واعتبر «جعجع»، في بيان اليوم الإثنين، أن الشعب اللبناني يتعرض منذ سنة و3 أشهر (تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر 2019) لأكبر جريمة متمادية ترتكب بحقه في تاريخ لبنان الحديث، مضيفًا: «الوطن ينزف والشعب يئن ويصرخ والمجتمع يذبل والاقتصاد يتدهور والمؤسسات تنهار والدولة تتراجع والخوف على المصير يتقدم».

وأشار إلى أن «الأكثرية الحاكمة تتمسك بمواقعها ولا تحرك ساكنا وأولوياتها الحفاظ على المناصب والحصص والمنافع والمصالح الخاصة فقط، على حساب المصلحة العليا للبنان ومواطنيه بدلا من التركيز على إخراج البلاد من أزماتها وتابع قائلا "لم نشهد تغييرا في السياسات ولا تبديلا في النهج المتبع، ولا استنفارا للطاقات والإمكانيات».

وأوضح أن رفض حزب القوات اللبنانية التعاون مع المجموعة السياسية الحاكمة في لبنان على مستويي التكليف وتأليف الحكومة الجديدة، يأتي انطلاقا من طبيعة الممارسة السياسية القائمة، وحرصا على التعبير عن "أوجاع اللبنانيين" وليس من أجل المعارضة كهدف في حد ذاته.

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