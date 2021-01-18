واعظ يكشف الوجه اللاهوتي والكنسي لعيد «الغطاس»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بإحياء ذكرى عيد الغطاس، أحد الأعياد السيدية الكبرى.وللغطاس وجهين وجه كنسي لاهوتي يتمثل في تجلى الاقانيم الثلاثة لله في وقت معمودية المسيح، وهو صلب العقيدة المسيحية والتي تؤمن بثلاث أقانيم لله الواحد، فيقول الواعظ بقطر ميخائيل، في تصريحات خاصة للدستور، إن عيد الغطاس يحمل مسمى الثيؤفانيا أو عيد الظهور الإلهي نظرًا لتجلي أقنوم الاب بصوت من السماء وظهور أقنوم الكلمة "الابن" في الماء وهو السيد المسيح المعمد على يد يوحنا المعمدان، اضافة لتجلي اقنوم الروح القدس في هيئة حمامة استقرت فوق المسيح، وهي الاقانيم الثلاثة لله الواحد.ويترأس البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لردع جائحة كورونا.