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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالعزل المنزلي.. تقديم الخدمة الطبية لـ 620 مصابا بكورونا في البحيرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:08 م
بالعزل المنزلي
بالعزل المنزلي
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية، ومتابعة 620 حالة بالمحافظة حتى الآن، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الأسبوع الماضي، تنوعت مابين زيارات منزلية ومتابعات تليفونية، للأطمئنان على صحة المرضى، حيث يتم خلال الزيارات المنزلية قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وفى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر السيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا، لافتًا أنه يتم المتابعة عن طريق 90 فريق مقسمين إلى 34 فريقًا للمتابعات التليفونية مع المرض، بالإضافة إلى 36 فريقا من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
بالعزل المنزلي.. تقديم الخدمة الطبية لـ 620 مصابا بكورونا في البحيرة
بالعزل المنزلي.. تقديم الخدمة الطبية لـ 620 مصابا بكورونا في البحيرة
بالعزل المنزلي.. تقديم الخدمة الطبية لـ 620 مصابا بكورونا في البحيرة
بالعزل المنزلي.. تقديم الخدمة الطبية لـ 620 مصابا بكورونا في البحيرة
بالعزل المنزلي.. تقديم الخدمة الطبية لـ 620 مصابا بكورونا في البحيرة
بالعزل المنزلي.. تقديم الخدمة الطبية لـ 620 مصابا بكورونا في البحيرة

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