توزيع كتب الترم الثاني على مدارس مطروح

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، إن العمل يجري على قدم وساق داخل ديوان المديرية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتي بدأت أول أمس، مشيرًا إلى أن الكتب الدراسية الخاصة بجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني وصلت إلى مخازن المديرية وجار توزيعها على جميع الإدارات التعليمية.وأضاف سلامة أن المديرية تنظم حزمة برامج تدريبية للتنمية المهنية بحضور معلمي وموجهي المواد الدراسية في إطار تحقيق أهداف تلك البرامج لصقل المهارات التدريسية وتبادل الخبرات خلال فعاليات التدريبات.وأشار إلى أنه أصدر توجيهات محددة لمديري الإدارات التعليمية بمواصلة تفعيل المنصات التعليمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتسآب لمراجعة محتوى الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية المختلفة والتواصل المباشر والهادف مع الطلاب.