بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
الإثنين 18/يناير/2021 - 02:07 م
وكالاتطباعة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 8.2 نقطة ليبلغ مستوى5662.57 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.15 %.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 256.8 مليون سهم تمت عبر 9569 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7.3 نقطة ليبلغ مستوى 4630.25 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 207.6 مليون سهم تمت عبر 6249 صفقة نقدية بقيمة 14.3 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الأول 15.7 نقطة ليبلغ مستوى 6186.75 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.25% من خلال كمية أسهم بلغت 49.14 مليون سهم تمت عبر 3320 صفقة بقيمة 19.6 مليون دينار.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 256.8 مليون سهم تمت عبر 9569 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7.3 نقطة ليبلغ مستوى 4630.25 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 207.6 مليون سهم تمت عبر 6249 صفقة نقدية بقيمة 14.3 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الأول 15.7 نقطة ليبلغ مستوى 6186.75 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.25% من خلال كمية أسهم بلغت 49.14 مليون سهم تمت عبر 3320 صفقة بقيمة 19.6 مليون دينار.