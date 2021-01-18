بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 8.2 نقطة ليبلغ مستوى5662.57 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.15 %.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 256.8 مليون سهم تمت عبر 9569 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7.3 نقطة ليبلغ مستوى 4630.25 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 207.6 مليون سهم تمت عبر 6249 صفقة نقدية بقيمة 14.3 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الأول 15.7 نقطة ليبلغ مستوى 6186.75 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.25% من خلال كمية أسهم بلغت 49.14 مليون سهم تمت عبر 3320 صفقة بقيمة 19.6 مليون دينار.