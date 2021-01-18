حي الشرابية يوقف أعمال بناء مخالف ويشن حملة على المقاهي

نفذ المهندس حمادة رزق رئيس حى الشرابية، إزالة للأعمال المخالفة بالبلوك 83 مساكن مشروع ناصر والصادر له قرار إزالة رقم 1 لسنة 2021 وتم إزالة 3 باب وإيداعهم بمخزن المضبوطات برقم حرز رقم 156 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.جاءت الأعمال فى إطار التواجد المستمر بالشارع وفرض هيبة القانون وبناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بالاهتمام بالتصدى للأعمال المخالفة.وشن حي الشرابية بقيادة المهندس حمادة رزق رئيس الحى الشرابية حملو على القهوى فى وجود الإشغالات والمتابعة الميدانية، وتم ضبط عدد 19 شيشة وإيدعهم بمخزن الحي.وقام المهندس حمادة رزق رئيس حى الشرابية، بمتابعة إزالة حواجز حديدية من شارع الشرابية من الحكيم.