«عبد العزيز»: الحكومة فشلت في التصدي للمشكلات المتراكمة في ملف النظافة

قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه رغم اهتمام الحكومة في بيانها الصادر في 2018 على رفع كفاءة منظومة النظافة من خلال ميزانية 100 مليار جنيه لتوريد معدات نظافة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، وصرف 4 مليارات لتدبير مليار وحوالي نصف مليار للمحطات الوسيطة، إلا أنه صرف 34 مليار جنيه لرفع تراكمات قمامة قديمة، بحولي ثلث الميزانية لمعالجة قصور قديم.وتابع: رغم كل هذه المجهودات هناك قصور قديم وفشل في التعامل مع هذه المنظومة، إلا أنه مهما كان بيان الحكومة جيدا، فالرضا العام للمواطن شديد السوء، وفي تقديري نحن بحاجة لعمل لجنة الإدارة المحلية، وحقوق الإنسان وباقي اللجان لتطوير بنود الصرف في هذا الملف.وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة وقال إن عمر الحكومة عامين ونصف، لافتا إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا "الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم".وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا "هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية.وقال رئيس الوزراء ونجحت الحكومة في الحفاظ على الامن المائي للوطن والتوسع في انشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية المطورة.