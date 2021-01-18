«عبد العزيز»: الحكومة فشلت في التصدي للمشكلات المتراكمة في ملف النظافة
الإثنين 18/يناير/2021 - 02:05 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه رغم اهتمام الحكومة في بيانها الصادر في 2018 على رفع كفاءة منظومة النظافة من خلال ميزانية 100 مليار جنيه لتوريد معدات نظافة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، وصرف 4 مليارات لتدبير مليار وحوالي نصف مليار للمحطات الوسيطة، إلا أنه صرف 34 مليار جنيه لرفع تراكمات قمامة قديمة، بحولي ثلث الميزانية لمعالجة قصور قديم.
وتابع: رغم كل هذه المجهودات هناك قصور قديم وفشل في التعامل مع هذه المنظومة، إلا أنه مهما كان بيان الحكومة جيدا، فالرضا العام للمواطن شديد السوء، وفي تقديري نحن بحاجة لعمل لجنة الإدارة المحلية، وحقوق الإنسان وباقي اللجان لتطوير بنود الصرف في هذا الملف.
وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة وقال إن عمر الحكومة عامين ونصف، لافتا إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا "الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم".
وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا "هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية.
وقال رئيس الوزراء ونجحت الحكومة في الحفاظ على الامن المائي للوطن والتوسع في انشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية المطورة.
وتابع: رغم كل هذه المجهودات هناك قصور قديم وفشل في التعامل مع هذه المنظومة، إلا أنه مهما كان بيان الحكومة جيدا، فالرضا العام للمواطن شديد السوء، وفي تقديري نحن بحاجة لعمل لجنة الإدارة المحلية، وحقوق الإنسان وباقي اللجان لتطوير بنود الصرف في هذا الملف.
وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة وقال إن عمر الحكومة عامين ونصف، لافتا إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا "الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم".
وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا "هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية.
وقال رئيس الوزراء ونجحت الحكومة في الحفاظ على الامن المائي للوطن والتوسع في انشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية المطورة.