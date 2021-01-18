سوق مسقط تغلق مرتفعة بنسبة 0.04%

أغلق مؤشر سوق مسقط 30، اليوم، عند مستوى 3643.52 نقطة، مرتفعًا بـ1.6 نقطة، وبنسبة 0.04%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3641.95 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و908 آلاف و109 ريالات عمانية، منخفضة بنسبة 293.1%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 485 ألفًا و418 ريالًا عمانيًا.