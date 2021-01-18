تطهير 44 جمعية زراعية ضد كورونا في المنيا

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الإدارة الزراعية بالمنيا قامت بتطهير وتعقيم 44 جمعية زراعية وتوزيع منشورات لتوعية المواطنين بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ورفعت الوحدة المحلية بقرية تلة 550 طن مخلفات وركبت 54 كشافا ولمبات ليد وتم صيانة 165 عامود إنارة.