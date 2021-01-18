رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:02 م
حملات لإزالة التعديات
حملات لإزالة التعديات على الأراضي
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ تلك الحملات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد محافظ أسيوط على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة المستمرة وتنسيق الحملات مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا والتعامل بحزم وقوة في إزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

وفي هذا الإطار وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أسيوط تحت إشراف اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس المركز حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية منقباد وقسم الإزالات والجمعية الزراعية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية أسفرت جهودها عن إزالة ٣ حالات تعدي على أراضي زراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبنوب برئاسة تاج أبوسداح رئيس المركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الحمام بإزالة حالة تعدي في المهد عبارة عن بناء وسور بالبلوك الأبيض على أرض زراعية بدائرة الوحدة المحلية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الغنايم تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز حملة لرصد أية تعديات أو بناء مخالف وتمت الإزالة الفورية لحالة تعدي على أرض زراعية بقرية العزايزة لمبنى من الحجر الجيري وتم إزالتها في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز الفتح نفذت الوحدة المحلية تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس المركز حملة بمشاركة نائب رئيس المركز ورئيس قرية بني زايد وتم إزالة حالة تعدى بلوك أبيض على مساحة 80 متر بقرية بني زيد وتم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

موضوعات متعلقة

«مدبولي»: برنامج الحكومة يتضمن تطوير القرى المصرية في 3 سنوات بـ500 مليار جنيه

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

image description

ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة حول تصفية شركة الحديد والصلب

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»

الخميس.. مناقشة كتاب «استديو الممثلين» لحسام داغر بمؤسسة «إبداع»

«الإرث الفسطيني المرئي والمسموع» محاضرة عبر تطبيق زوم غدا

غدا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج