المعارضة في جنوب إفريقيا تطالب بالوضوح بشأن استراتيجية لقاح كورونا

طالب حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض في جنوب إفريقيا، الحكومة بتوضيح استراتيجيتها لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا وإدارة برنامج التطعيم الخاص بها.وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الأسبوع الماضي، إن إدارته قد أمّنت 20 مليون جرعة، دون إعطاء تفاصيل عن موعد وصولها وتكلفة ذلك، وأضاف أن الحكومة أبرمت أيضا صفقة للحصول على 1.5 مليون جرعة أولية من لقاح أسترازينيكا، والتي قد تصل هذا الشهر والشهر المقبل.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه مع ذلك تواجه الحكومة انتقادات متزايدة من العلماء والنقابات العمالية لعدم نشر استراتيجيتها في وقت سابق.وقال جون ستينهوزين، زعيم التحالف الديمقراطي، للصحفيين، اليوم الاثنين: "سوف نحتاج إلى بدء توزيع جماعي (للقاح) بحلول مارس أو أبريل على أبعد تقدير لتجنب موجة ثالثة فى فصل الشتاء.. لذا فإن الحصول على 20 مليونا أو 200 مليون (جرعة) لهذا الأمر في أغسطس أو سبتمبر ليس إنجازا، بل إنه فشل".