الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بـ 240 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي).وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن أجل الإصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد قدره 250ر1 في المئة.وكان (المركزي) أصدر في الـ11 من يناير الحالي (سندات وتورق) بذات القيمة والأجل.