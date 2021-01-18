«الزراعة» تضع خطة لإكثار الطيور والحيوانات البرية المهددة بالانقراض

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، من تنفيذ خطة تطوير مركز إكثار الحيوانات والطيور البرية المهددة بالانقراض، وذلك لحماية 15 طائرا وحيوانا من الأصناف النادرة دوليا والقليلة التواجد في حدائق الحيوان والمحظور الاتجار فيها بين مختلف دول العالم ومنها البرازيل والأرجنتين.وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية حاليا عمل حصر للحيوانات التي يجري حاليا إكثارها بمعرفة مركز الإكثار التابع للحديقة مثل، الحمار الوحشي والزرافة والضبغ المخطط وثعلب الفنك والسلحفاة المصرية، تمهيدا للتوسع في برامج الإكثار لمختلف أنواع وسلالات الطيور والحيوانات البرية النادرة.وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، انه تم وضع خطة لإكثار الحيوانات البرية ذات القيمة عالية والمهددة بالانقراض مثل أبوحراب والأيل الأوربي وأبوعق، موضحا أنه سيتم عمل "عائلات" جديدة للولدات التي يتم إنتاجها من هذه الحيوانات، لزيادة معدلات الإكثار.وتستهدف الخطة استكمال عمليات الإكثار لهذه الأنواع، ما تيح الفرصة للحديقة لتنفيذ برنامج للتبادل مع الحدائق العالمية او الحدائق المحلية الخاصة المرخصة.وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه سيتم تنفيذ برامج مشتركة للتعاون في مجالات تبادل الأنواع من الحيوانات البرية، مع حدائق البرازيل والأرجنتين، مشيرا إلى أهمية الرعاية البيطرية والصحية للحيوانات البرية بالحديقة، من ناحية المبيتات والتغذية والعمل على إكثار الحيوانات ذات القيمة مثل أبوعق والآيل الأوروبي وأبو حراب وفرس النهر وطيور البجع والبشاروش والنعام الإفريقي والغزال المصري المهدد بالانقراض، ويوجد منه 14 غزالا فقط بحديقة حيوان الجيزة، بالإضافة إلى تواجدها في المحميات الطبيعية بالصحراء الغربية وسيناء، أو إنتاج قطعان جديدة من هذه الحيوانات بالإضافة إلى القيام بأعمال التفريخ لأنواع الطيور مثل النعام الإفريقي والبجعة والعنز الاسترالي.