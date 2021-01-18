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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:39 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 191 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و36 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 147504 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10502 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1323172 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 3241 حالة.

كما سجلت قطر حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر، 248 حالة حتى الآن، فيما سجلت 157 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 144015 حالة.

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