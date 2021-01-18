8 وفيات و524 إصابة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و944 حالة تعاف، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في البلاد، إنه تم إجراء 4013 فحصًا، لافتة إلى وجود 81 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي.