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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد الحسيني: فساد المواقف يتطلب تقديم استجواب برلماني

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:55 م
النائب محمد الحسيني
النائب محمد الحسيني
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال النائب محمد الحسيني، إن لجنة الإدارة المحلية التي يتولى منصب الوكيل فيها، حافظ على أداء لم يتوقف ليل نهار لتحقيق علاقة رشيدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه لدينا 5 ملفات قولنا لو كانت الحكومة جادة لعملت في تلك الملفات، على سبيل المثال المحاجر والإعلانات والمواقف، وبها مليارات مهدرة تضيع.

واستطرد: كنا نطلع الحكومة بالصوت والصورة على الوضع لمزيد من الأنضباط واسترداد قوة الدولة المصرية على الأرض، وفي جزئية المواقف تحديدا على مستوى مصر، فإنها تستدعي تقديم استجواب برلماني خاص بالمواقف فقط، ورغم ماتجمعنا بالوزراء من علاقة إنسانية، لكن مقتضيات مصلحة الدولة أن نسألهم عما يدور في 27 محافظة.

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة وقال أن عمر الحكومة عامين والنصف لافتا الى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا: "الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم".

وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا: "هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الامن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية.

وقال رئيس الوزراء ونجحت الحكومة في الحفاظ على الأمن المائي للوطن والتوسع في إنشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية المطورة.

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