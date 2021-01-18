ألمانيا: الإغلاق الأول ساهم في تراجع إصابات كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن رضاه عن نتائج الإغلاق الأول في بلاده، وهو ما أسهم في انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بشكل طفيف.وقال "شبان" في تصريح للتليفزيون الألماني (أيه آر ديه) اليوم الاثنين إن النجاحات الأولى من خلال استراتيجية الإغلاق، التي تتبعها الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ضد فيروس كورونا أسهمت فيما يبدو في تراجع حالات الإصابة، وهذا جيد لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لبلوغ الهدف.وأضاف "إنها مسألة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى معًا لتقليل التواصل الخاص وسنشعر جميعا بالفرق"، مشيرًا إلى أن تشديد الإجراءات المطبقة حاليًا في الاجتماع الفيدرالي المقبل للولاية، ليس مؤكدًا بأي حال من الأحوال.وأوضح أن الأمر يتعلق بتقليص الاتصال في القطاع الخاص وفي العمل، وأنه لا جدوى من إغلاق المدارس والشركات وإغلاق الحياة العامة إذا لم يتم تقييد الاتصالات الخاصة، منوهًا إلى أنه يتم حاليًا فحص كيفية ترتيب العمل الإلزامي من المنزل بشكل قانوني، وأن النقاش حول قيود الخروج هو أيضًا مرادف لتقليل الاتصالات قدر الإمكان.