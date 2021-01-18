«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو إلى «الإفراج الفوري» عن معارض روسي

عبرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين عن قلقها البالغ إزاء توقيف المعارض الروسي أليكسي نافالني ودعت للإفراج الفوري عنه.وقال مكتب مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه في تغريدة "نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال أليكسي نافالني وندعو للإفراج عنه فورا ولاحترام حقه في الاجراءات القانونية تماشيا مع حكم القانون.نكرر دعوتنا لتحقيق دقيق وموضوعي في تسميمه".