محافظ المنوفية: مبادرة لدعم القطاع الطبي بالتعاون مع الهلال الأحمر

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي والمنسق العام لجمعية الهلال الأحمر المصري محمد موسي مدير جمعية الهلال الاحمر بالمنوفية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة دعم القطاع الطبي خلال جائحة كورونا.تناول اللقاء بنود المبادرة والتي تهدف الي مجموعة من الخدمات الطبية متمثلة في القوافل الطبية والتوعية الصحية وتوزيع حقائب النظافة الشخصية للفئات الأولي بالرعاية من محدودي الدخل.كما أشار الدكتور رامي الناظر إلى تنظيم عدد من القوافل الطبية وستنطلق تحت رعاية محافظ المنوفية تستهدف 6 آلاف مواطن وسيتم توزيع ألف شنطة عناية شخصية كدعم من جمعية الهلال الأحمر بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأسر الأولي بالرعاية هذا فضلا عن تقديم مجموعة من الحملات التوعوية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلي أن تلك القوافل الطبية والحملات التوعوية تأتي في إطار جهود وخدمات الهلال الأحمر المصري المستمرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمجان للأهالي القري الأكثر احتياجًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا كجهاز مساند للأجهزة التنفيذية للدولة في أوقات الأزمات والكوارث.وثمن محافظ المنوفية جهود جمعية الهلال الأحمر المصري والدور البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي، مشيرًا الي أهمية المبادرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدًا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.