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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

اللحن الروحاني يحتفل مع «شباب الأنبا أنطونيوس» بعيد الميلاد

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:50 م
اللحن الروحاني
اللحن الروحاني
جرجس صفوت
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أعلن اجتماع شباب كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بحلوان، عن مشاركة القس موسى رشدي المعروف باسم "اللحن الروحاني"، في إحياء حفل اجتماع شباب الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.

وقال الاجتماع في بيان له، إن الحفل سيأتي في شكل الـOn Line، وذلك عبر الجروب الرسمي للاجتماع بموقع التواصل الاجتماعي FaceBook، حيث سيتولى القس موسى رشدي، إلقاء الكلمة الروحية على مسامع الحاضرين، وأداء الترانيم الروحية التي اشتهر بأدائها.

ويأتي ذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 22 من يناير الجاري.

وكان اللحن الروحاني قد قدم أحدث أعماله بالتعاون مع الشاعر رمزي بشارة والمخرج فيكتور فاروق، حيث تم تحول مزمور الساكن في ستر العلي، والذي يحمل رقم 91، إلى ترنيمة وهو المزمور الذي يؤمن الأقباط بأنه مزمور الحماية من كورونا ومن أي وباء وخطر، وقد شهد العمل مشاركة مميزة للبابا تواضروس الثاني، الذي قام بإلقاء كلمات المزمور.

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