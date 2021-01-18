المؤبد لـ3 قتلوا فرد أمن بمدرسة واحتجزوا 2

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، الحكم علي 4 متهمين بقتل فرد أمن بمدرسة خاصة واحتجاز اثنين آخرين بمدينة نصر، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد واخر بالسجن عشر سنوات.كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهمين الي فضيلة المفتي للبت في إعدامهم من عدمه، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.و كشف قرار الإحالة الصادر عن نيابتي مدينة نصر برئاسة المستشار أيمن بدوي قيام كل من "م.م"، عاطل، و(م.م.ك"، عاطل، و"ا.ع"، مقاول، و" ي. ب"، مقاول، بقتل المجني عليه "م. ص. س" عمدا بدافع السرقة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله مستخدمين سلاح ناري وذخيرة واسلحة بيضاء متسورين مدرسة خاصة محل الواقعة في الليل المظلم.ودلفوا لداخلها فوقع المجني عليه فريستهم الاولي وحاول مقاومتهم وعلي إثر تلك المقاومة بادر المتهمون بالتعدي عليه وتكميم فمه وتكبيل يديه وتوثيق قدميه، والضغط علي عنقه مستخدمين قطع من القماش قاصدين من ذلك ازهاق روحه، فأحدثوا ما ألم به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.وأشار قرار الإحالة الي أنه اقترنت تلك الجناية بجنايات اخري سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة والمملوكة للمدرسة، بأن دلفوا الي المدرسة وقاموا بتكبيل يد المجني عليهم وتوثيق أقدامهم وتكميم افواههم وتعدوا عليهم بالضرب محدثين ما ألم بهم من إصابات حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء علي المنقولات.كما أشار قرار الإحالة قيام المتهمين باحتجاز المجني عليهم "ث. ع"،و "م. م" دون وجه حق وهددوهما بإزهاق أرواحهم وقاموا بتعذيبهم وتعدوا عليهم بالضرب، كما قاموا بإتلاف أموال لا يمتلكونها وجعلوها غير صالحة للاستخدام وقد ترتب علي ذلك ضررا تجاوزت قيمته خمسون جنيها.