وزير الأوقاف: التطرف بطرفيه سواء كان يمينيًا أو يساريًا خطر على المجتمع

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما يجمع المثقفين وصانعي الثقافة، المصلحة الوطنية والإنسانية المشتركة فقط، مؤكدًا أن التطرف بطرفيه الحادين خطر، سواء كان تطرفًا يمينيًا أو تطرفًا يساريًا.وأضاف وزير الأوقاف، في الندوة التثقيفية بعنوان "قراءة في تاريخ التطرف"، أن المتاجرة بالدين تنشأ إما عن سوء فهم أو سوء قصد، موضحًا أن سوء الفهم علينا له التوضيح لأنه ناتج عن جهل دون وعي، أما سوء القصد فهم أصحاب جماعات مستأجرون يتقاضون رواتب عن المتاجرة بالدين، وتابع أن التطرف سواء كان يمينيًا أو يساريًا هادم بكل الأشكال، فكما يتم تمويل الجماعات اليمينية يتم لليسارية، والجميع يهدف لهدم الوطن.وأوضح "جمعة" أن الوزارة في استراتيجية بناء الوعي 2021، ستعمل مع كل الشركاء لتعزيز التعاون لبناء الوعي المجتمعي.ويحاضر في الندوة كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وخالد ميري، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة الدستور، وخالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، وبحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.