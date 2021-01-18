وكيل «صحة الإسماعيلية» مرشحا لقيادة مديرية الإسكندرية (خاص)

كشفت مصادر في وزارة الصحة عن ترشيح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، لتولي قيادة مديرية الصحة بالإسكندرية.وفي سياق متصل، أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قرارا بتعيين الدكتور علي حطب مدير مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية، والذي تم تخصيصه للحجر الصحي، وكيلا لوزارة الصحة بالإسماعيلية، وذلك خلفا للدكتور سعيد السقعان.وأصدر الدكتور سامح العشماوي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، قرارًا بتكليف الدكتور محمد حسن السعيد، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالعمل مديرًا للمستشفى.وعمل مستشفى أبو خليفة كمستشفى للحجر الصحي، وهو ثاني مستشفى تم تخصيصه لعزل مصابي كورونا في مصر بعد مستشفى النجيلة في مطروح.