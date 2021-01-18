ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة حول تصفية شركة الحديد والصلب

تقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.وقال النائب في طلب الإحاطة: "بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة أتقدم بطلب الإحاطة الآتى نصه، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، ووزير الصناعة ووزير القوى العاملة.وأضاف النائب فى الطلب أنه بعد عشرات السنين من تجربة قطاع الأعمال كل المؤشرات تؤكد ان التعثرات والمشاكل المالية والإدارية هى السمة الغالبة لكثير من هذه الشركات، فلماذا لا يتم فض الاشتباك مع هذه الشركات وتعود الشركات إلى الوزارات المختصة وتنفصل عن وزارة قطاع الأعمال التي أصبح دورها الرئيسي تصفية وبيع شركات قطاع الأعمال.