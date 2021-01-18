«دعوة إلى الرقص» تقود قناة إيرانية لمعاقبة مذيعة

ذكرت صحيفة همشهري اليومية، اليوم الاثنين، أن القناة الثانية في التلفزيون الإيراني عاقبت إحدى مذيعاتها بالمنع من الظهور على الشاشة، بسبب تصريحات لضيف برنامجها المسائي ذي الشعبية، دعا خلالها المواطنين إلى الرقص لمكافحة الكآبة في زمن تفشي وباء كورونا.ووفقا للصحيفة، فقد تفاجأت روزيتا قبادي، مقدمة برنامج المساء العائلي بكلمات ضيفها الطبيب عندما دعا الناس ومشاهدي البرنامج إلى الرقص حتى لا يصابوا بالاكتئاب بزمن كورونا".كما ذكرت الصحيفة في تقرير أمس الأحد، أن قبادي ظهرت على الهواء مباشرة بعد يوم واحد من التعليقات المثيرة للجدل على البرنامج من قبل المتشددين، ووصفت تصريح ضيفها بـ "الخطأ اللفظي"، وأكدت أنها حاولت أثناء البرنامج إيقاف الضيف عن حرف موضوع البرنامج، لكن الأوان كان قد فات".وبحسب التقرير، فقد منعت المذيعة من الظهور على شاشة التلفزيون بعد هذا الاعتذار، وقد مر شهر على غيابها من البرنامج العائلي المسائي على القناة الثانية.بدورها نشرت المذيعة روزيتا قبادي البالغة من العمر 35 عامًا، وهي من مدينة شيراز، منشورًا على حسابها على "إنستجرام" بعد أسبوع من هذه الحادثة، تطلب فيه من الناس تربية أطفالهم بطريقة تجعلهم غير سعداء بفشل الآخرين.