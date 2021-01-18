الأقباط يحتفلون بذكرى تأسيس «المعمودية» على يد المسيح اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، مساء اليوم الإثنين، بقداس عيد الغطاس المجيد، وهو اليوم الذي تتذكر فيه الكنيسة تأسيس السيد المسيح لسر المعمودية، وهو بوابة دخول الأفراد إلى الديانة المسيحية وبدونها لا يُعتبر الأفراد مسيحيين.و عن قداس العيد، يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الغطاس، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية، بحضور 20 فردًت فقط من المطارنة والأساقفة والقمامصة والقسوس، ويأتي على رأس الأساقفة الحاضرين الأنبا بافلي أسقف المنتزه، والأنبا ايلاريون أسقف غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف كنائس شرق الإسكندرية.وأشارت مصادر كنسية، مُطلعة إلى أن الكنائس تتعامل، مساء اليوم، مع قداس عيد الغطاس نفس معاملة قداس عيد الميلاد المجيد، بحضور 20 فردًا يتم اختيار غالبيتهم إن لم يكن جميعًا من الترب الشماسية بالكنيسة بدء من الأعلى للأقل وهم الأرشذياكون، فالدياكون، فالإيبدياكون، فالأغنسطس، فالإبسالتس.ويتمم الأنبا أنطونيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالأراضي المُقدسة والشرق الأدنى، الطقس الأشهر بالكنيسة، في تلك المناسبة بإلقاء الصليب في نهر الأردن الذي تم تعميد المسيح فيه لتبريكه.