فيديوهات جديدة لحادث اقتحام الكونجرس

This video from @NewYorker is incredible.



A man rifles through confidential Senate documents and says, “I think @tedcruz would want us to do this.” pic.twitter.com/GowauKXpaq — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) January 17, 2021

ما زالت تفاصيل حادث اقتحام الكونجرس الأمريكى من قبل أنصار الرئيس الأمريكى المنتهى ولايته دونالد ترامب تنكشف يوما بعد يوما.وأظهرت صور جديدة أنصار ترامب يجولون ويصولون داخل مجلس الشيوخ في الكونجرس، وأحدهم يجلس أرضا يتحدث على هاتفه الخاص تحت مرأى من أحد رجال الأمن.بينما يتصدر صاحب القرنين، ومرتدي الفراء الشهير المشهد، وهو يتربع على مقعد رئيس مجلس الشيوخ.كما أظهر الفيديو الذى نشرته صحيفة نيويوركر، أنصار ترامب يعبثون في المجلس فسادا ويعبثون بالأوراق الرسمية ويصورونها، بينما صاحب القرنين يشدو ويصرخ عاليا، في مشاهد أشبه للأفلام السينمائية في هوليوود.وتعود لك الفيديوهات لمراسل الصحيفة الأمريكية Luke Mogelson الذي اتبع مؤيدي ترامب وهم يشقون طريقهم إلى مبنى الكابيتول، مستخدما كاميرا هاتفه في التصوير.وشاهد موجلسون أنصار ترامب وهم يفتشون المكاتب، ويتباهون بالتصوير في داخل أهم معلم في الولايات المتحدة.يذكر أن محققي وزارة العدل الأميركية أكدوا أمس الأحد، أنهم لم يجدوا حتى الآن أي دليل على أن أنصار ترامب، الذين هاجموا مبنى الكونجرس خططوا لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم.