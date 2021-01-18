«ren21»: انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة تساهم في انتشارها

أكدت شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين "ren21"، أن كفاءة الطاقة وانتشار مصادر الطاقة المتجددة يمكنهما أن يكفلا بعضها البعض بشكل عام في نهج متكامل لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة؛ ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تحدث المفاضلات بين الاثنين.وأرجعت شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادى والعشرين "ren21" ذلك إلى تقرير صادر عنها، قالت من خلاله، إن تكافل كفاءة الطاقة وانتشار الطاقة المتجددة لبعضها أساسًه التكاليف المتنافسة، بالنظر إلى أن الموارد المالية محدودة بطبيعتها في معظم الاقتصادات وبالنسبة لمعظم الجهات الفاعلة.وأوضحت، أن الأسعار النسبية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لديها القدرة على تقليل الحافز لتنفيذ أحدهما أو الآخر، هذه ليست بالضرورة ظاهرة سلبية، حيث أن الكفاءة ومصادر الطاقة المتجددة تخدم إلى حد كبير نفس الهدف، موضحة أن هناك استمرارية في انخفاض تكاليف توليد الكهرباء من تقنيات الطاقة المتجددة في عام 2019، حيث أصبحت الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح البرية والطاقة الحيوية ومشاريع الطاقة الحرارية الأرضية تنافس بشكل متزايد مع توليد الطاقة الأحفورية في بعض المواقع.وفي الوقت نفسه، يوجد الكثير من تدابير الحفاظ على الطاقة والكفاءة منخفضة التكلفة أو منخفضة التكلفة والتي يمكن تنفيذها على نطاق واسع، مثل إيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة أو تنشيط إعدادات "النوم"، والتحول إلى الإضاءة منخفضة الطاقة والتركيب أفلام عازلة للنوافذ، يدرك القطاعان العام والخاص بشكل متزايد كيف يمكن لمثل هذه "الفاكهة المتدلية" تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف الطاقة.في النهاية، يكون المزيج الأمثل بين الكفاءة ومصادر الطاقة المتجددة خاصًا بالموقع والقطاع، بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ تدابير الكفاءة يسهل نشر الطاقة المتجددة إما بشكل متزامن أو لاحقًا، وبالتالي، يمكن أن تكون الاستراتيجيات المتكاملة للكفاءة ومصادر الطاقة المتجددة هي النهج الأكثر فعالية لتعظيم إمكانات كليهما.