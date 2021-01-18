الانتهاء من رصف طريق عزبة مشيط بالصحراوي الغربي في المنيا

أنتهت إدارة الرصف بمحافظة المنيا من أعمال رصف طريق عزبة مشيط بالصحراوي الغربي التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، وذلك ضمن خطة الرصف العام الحالى لرفع كفاءة الطريق لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.قال رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، إنه تم الانتهاء من رصف طريق عزبة مشيط الصحراوي الغربي بالتنسيق مع إدارة الرصف بمحافظة المنيا، ضمن خطة الرصف العام الحالى لرفع كفاءة الطريق لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا، وفى نفس الوقت استمرت أعمال التجميل بالطريق الصحراوي الغربى حيث بدأ اليوم العمل بالمرحلة الثانية لتجميل مدخل الطريق الصحراوي الغربي، وذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بضرورة الاهتمام بالمظهر الجمالي للطرق.أضاف رئيس قرية طوخ الخيل أن قام قسم البيئة بالقرية قام برفع ٢٥ طنا تقريبا من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرية، والعزب التابعة لها ومن قرية طوه والتوابع لها حفاظا على صحة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة.