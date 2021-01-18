«دار التحرير» ترحب بتدريب طلاب إعلام الأزهر

زار إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، جامعة الأزهر اليوم، والتقى بقياداتها برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي.وأشاد أبو الحجاج بجهود جامعة الأزهر في نشر قيم الوسطية والاعتدال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، كما أشاد بجهود مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وثمن الجهود التي يبذلها أطباء جامعة الأزهر من خلال القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر وخارجها، وأشاد بجهود علماء جامعة الأزهر في خدمة المجتمع.ورحب أبو الحجاج بالتعاون مع جامعة الأزهر؛ من خلال تدريب طلاب كلية الإعلام في المؤسسة، بجانب التعاون في مجال تنظيم عديد من معارض الكتاب في جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم حال انتظام الدراسة، وطالب أبو الحجاج بعلاج منسوبي مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بمستشفيات جامعة الأزهر.وفي ختام اللقاء، كرم أبو الحجاج الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ومنحه درع المؤسسة، وقام رئيس الجامعة بتكريمه ومنحه درع الجامعة.