رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«دار التحرير» ترحب بتدريب طلاب إعلام الأزهر

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:41 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إسلام أبو المجد
طباعة
زار إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، جامعة الأزهر اليوم، والتقى بقياداتها برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي.

وأشاد أبو الحجاج بجهود جامعة الأزهر في نشر قيم الوسطية والاعتدال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، كما أشاد بجهود مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وثمن الجهود التي يبذلها أطباء جامعة الأزهر من خلال القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر وخارجها، وأشاد بجهود علماء جامعة الأزهر في خدمة المجتمع.

ورحب أبو الحجاج بالتعاون مع جامعة الأزهر؛ من خلال تدريب طلاب كلية الإعلام في المؤسسة، بجانب التعاون في مجال تنظيم عديد من معارض الكتاب في جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم حال انتظام الدراسة، وطالب أبو الحجاج بعلاج منسوبي مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بمستشفيات جامعة الأزهر.

وفي ختام اللقاء، كرم أبو الحجاج الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ومنحه درع المؤسسة، وقام رئيس الجامعة بتكريمه ومنحه درع الجامعة.

موضوعات متعلقة

بينهم «ورثة مرسي».. قبول التحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر «الإخوان»

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الصور

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

تقديم خدمة نيابة المرور بمكتب بريد جامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تخصص جزء من ميزانيتها لتطوير مزرعتها للدواجن

image description

مصادرة شيش وغلق كافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

الأكثر قراءة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

«التموين» تكشف آلية استيراد القمح وأسعاره عالميًا

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

غدا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج

«دور الثقافة والتعليم في مواجهة التطرف» محاضرة بالبحر الأحمر

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة