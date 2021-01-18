الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان فى زيارة رسمية

يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن يبحث الرئيس السيسى مع الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.