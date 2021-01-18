حملات أمنية مكبرة في سوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج تحت إشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة، فـي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيدًا علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.وترأس إدارة الحملة اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.وأسفرت جهود الحملة فى ضبط المخالفات والجرائم في العديد من المجالات بدأت بمجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن الآتى:ضبط عدد 1 بندقية آلية عيار 7.62 ×39.عدد 5 بندقية خرطوش عيار 120.عدد 1 طبنجة عيار 9مم ماركة CZ وعدد 5 طلقات من ذات العيار.عدد 15 فرد روسي محلي الصنع.عدد 3 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع.وفى مجال ضبط قضايا المخدرات:تمكنت الحملة من ضبط عدد 20 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 40 جراما تقريبا مبلغ مالي 250 جنيها وهاتف محمول حيازة المتهم"محمد ر م م " 26 سنة عامل ومقيم - قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنهما الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.كما تم ضبط عدد 5 لفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 70 جرام حيازة المتهم " رشاد م ا ا" - سن 40 عاما، عامل ومقيم شارع قسم طهطا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنهما الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.وضبط عدد 2 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى 40 جراما تقريبا حيازة المتهمة "سلسبيل ج س ش"- سن 22، لا تعمل، ومقيمة مركز طما وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها المضبوطات بقصد التعاطي.تم ضبط تذكرة لمادة "الشابو" المخدر تزن حوالي 3 جرامات تقريبا وسلاح أبيض "خنجر" حيازة المتهم " السيد. ا. ا" وشهرته السيد أ، سن 37، عامل ومقيم قسم جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التعاطي.في مجال ضبط حالات الاشتباه تنفيذ الأحكام:تمكنت ضباط وحدة الاشتباه من ضبط عدد "10" حكم وتنفيذ عدد " 1271" حكم.وفي مجال ضبط المخالفات المروريةتمكن ضباط المرور من ضبط 424 مخالفة مروريوفـي مجال التموين:تمكنت قوات مباحث التموين من ضبط عدد 56 قضية تموينية بيانها كالتالـي:عدد "10" قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.عدد "8" قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.عدد "5" قضية عدم نظافة أواني العجين بالمخبز.عدد "2" قضية عدم انتظام سجل 21 بترول بمستودع البوتاجاز.عدد "11" قضية عدم الإعلان عن الأسعار.عدد "5" قضية عدم حمل شهادة صحية.عدد "4" قضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.عدد "6" قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.عدد "4" قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش.عدد "1" قضية إدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير.