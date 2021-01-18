«أولياء أمور مصر» تناشد مديريات التعليم بعقد امتحانات تجريبية للثانوية

ناشدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، الإدارات التعليمية لحذو حذو مديرية التعليم للمحافظة بني سويف في التفكير خارج الصندوق لدعم الطلاب وتشجيعهم علي المذاكرة من خلال عقد امتحانات تجريبية إلكترونية اختيارية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتي الشهادة الإعدادية وتشجيع الطلاب من خلال الجوائز التحفيزية للمتفوقين.وأضافت الحزاوي، في بيان، أنه في ظل جائحة فيروس كورونا نحتاج إلى أفكار تهدف إلى مساعدة الطلاب وتحفيزهم على المذاكرة، خصوصا أن السناتر ومجموعات التقوية توقفت والطلاب في حاجة للتدريب العملي على الامتحان حتى يستطيعوا معرفة جوانب القصور ومعالجتها قبل الامتحان الرئيسي بعد يوم 20 فبراير.وتوجهت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بالشكر لمحافظة بني سويف علي هذه الفكرة الرائعة التي تنبع من اهتمامها بتوفير الدعم لأبنائها الطلاب.