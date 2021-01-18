«أولياء أمور مصر» تناشد مديريات التعليم بعقد امتحانات تجريبية للثانوية
الإثنين 18/يناير/2021 - 01:39 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
ناشدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، الإدارات التعليمية لحذو حذو مديرية التعليم للمحافظة بني سويف في التفكير خارج الصندوق لدعم الطلاب وتشجيعهم علي المذاكرة من خلال عقد امتحانات تجريبية إلكترونية اختيارية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتي الشهادة الإعدادية وتشجيع الطلاب من خلال الجوائز التحفيزية للمتفوقين.
وأضافت الحزاوي، في بيان، أنه في ظل جائحة فيروس كورونا نحتاج إلى أفكار تهدف إلى مساعدة الطلاب وتحفيزهم على المذاكرة، خصوصا أن السناتر ومجموعات التقوية توقفت والطلاب في حاجة للتدريب العملي على الامتحان حتى يستطيعوا معرفة جوانب القصور ومعالجتها قبل الامتحان الرئيسي بعد يوم 20 فبراير.
وتوجهت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بالشكر لمحافظة بني سويف علي هذه الفكرة الرائعة التي تنبع من اهتمامها بتوفير الدعم لأبنائها الطلاب.
وأضافت الحزاوي، في بيان، أنه في ظل جائحة فيروس كورونا نحتاج إلى أفكار تهدف إلى مساعدة الطلاب وتحفيزهم على المذاكرة، خصوصا أن السناتر ومجموعات التقوية توقفت والطلاب في حاجة للتدريب العملي على الامتحان حتى يستطيعوا معرفة جوانب القصور ومعالجتها قبل الامتحان الرئيسي بعد يوم 20 فبراير.
وتوجهت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بالشكر لمحافظة بني سويف علي هذه الفكرة الرائعة التي تنبع من اهتمامها بتوفير الدعم لأبنائها الطلاب.