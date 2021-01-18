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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تقديم خدمة نيابة المرور بمكتب بريد جامعة أسيوط

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:38 م
طارق الجمال
طارق الجمال
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بدء مكتب البريد بالجامعة فى تقديم خدمة نيابة المرور، وذلك ضمن حزمة من التسهيلات الموسعة والهادفة فى مجملها إلى تيسير الإجراءات الحكومية والإدارية على أفراد المجتمع الجامعى من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وكافة المنتسبين للجامعة، وذلك مشروع تجهيز مقر مركزي مخصص كمجمع للخدمات يضم فروع لعدد من الهيئات الخدمية والجهات الحكومية، والتى تضمن الخدمات الشرطية والأحوال المدنية ومكتب توثيق وزارة الخارجية ومكاتب البريد وتذاكر القطار وشركة الإيمان لحجز تذاكر الأتوبيس وشركة سمسا أكسبريس للشحن السريع، وكذلك مكتب الشهر العقاري والتوثيق.

ومن جانبه أشار الأستاذ مصطفى شعيب مدير إدارة خدمات العاملين بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والمشرف على عمل مجمع الخدمات أنه تم التنسيق بالفعل مع المحاسب هانى مهران مدير مكتب بريد المدينة الجامعية والتى أثمرت عن بدء المكتب في تقديم خدمة نيابة المرور والمختصة باستخراج شهادات المخالفات ضمن خدمات البوابة الحكومية ومهام هيئة البريد المصري في تقديم الخدمات البريدية والمالية.

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