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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركي يموت متجمدا في أحد شوارع إسطنبول

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:36 م
جثة
جثة
مروة عنبر
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شهد أحد أحياء مدينة إسطنبول حادثا بشعا أثار غضب الأتراك، عقب العثور على جثة تركى مشرد تجمد من شدة البرد.

ووجهت شبكة تضامن كاديكوي التركية استغاثة للحكومة التركية بعد عثور المواطنين على جثة مشرد يبلغ من العمر 65 عاما تجمد من شدة البرد في أحد شوارع منطقة كاديكوي بإسطنبول.

وأفادت جريدة جمهورييت التركية، بأن الموطنين بمنطقة كاديكوي قد عثروا على جثة مشرد يدعى سامي باباجان بعد أن مات بسبب التجمد في الشارع الذي كان يعيش فيه بالمنطقة التابعة لمدينة إسطنبول.

وأوضحت الصحيفة أن الأهالي الذين رأوا باباجان يرقد بلا حراك أبلغوا فرق الشرطة على الفور، وأفادت الفرق الصحية أنه فقد حياته وبعد تحقيق الشرطة جرى نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وشاركت شبكة تضامن منطقة كاديكوي منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيه "تنخفض درجة الحرارة في الشارع عن الصفر، ويتعرض المشردون لخطر التجمد وبالأمس علمنا أن روحا تعيش في الشارع في كاديكوي تجمدت حتى الموت، لاتدعوا حياة الآخرين في خطر".

يذكر أن السلطات التركية قد حظرت في وقت سابق نشاط توزيع الحساء الذي تقوم به شبكة التضامن لحماية المشردين من خطر الموت بسبب شدة البرودة.

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