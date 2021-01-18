إجراءات لحماية الطفل من فيروس كورونا أثناء الرضاعة (انفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان، في انفوجراف، عن الإجراءات التي يجب اتباعها للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من الأم للطفل أثناء الرضاعة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي.وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات تضمنت؛ الحرص على ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية عند الاقتراب من الطفل، مشيرة إلى ضرورة التخلص من الكمامة الطبية في سلة مهملات مغلقة، وغسل الكمامة القماشية جيدًا.وشددت على ضرورة غسيل اليد بالماء والصابون مع تطهيرهما بمطهر كحولي قبل ملامسة الطفل، وتنظيف الأسطح التي تتم ملامستها قبل الاقتراب.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.