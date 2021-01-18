برلماني: نُطالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي: «إننا يجب وضع خطة للوصول للأهداف، وهناك موارد كثيرة للدولة يجب الحفاظ عليها ويجب ألا تُهدر».وجه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، سؤالًا لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي: «ما هى خطة الوزارة التنمية المحلية لإعادة الميكنة وتوفير للوقت والجهد للدوله والمواطنيين؟».وأضاف أن «قانون التصالح على سبيل المثال أهدرعلى الدولة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه حائرة بين مراكز الاحياء والمدن بسبب فساد الموظفين، الذين جعلوا المواطن حائر لا يعرف عنه شيء بسبب الموظفين الفاسدين، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب السابق، كانوا يلتقون مع المحافظين فى لقاءات دورية والان تم الغائهأ، مطالبا بضرورة عودة هذه اللقاءات الدورية بين المحافظين والنواب.كما طالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء، وأنه يجب الاستعانة بلجنتي الإسكان والادارة المحلية، مضيفًا: «ونحن نحتاج إلى مناقشة العديد من القضايا والمشاكل الخاصة بالنظافة وغيرها».