رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: نُطالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:35 م
النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي: «إننا يجب وضع خطة للوصول للأهداف، وهناك موارد كثيرة للدولة يجب الحفاظ عليها ويجب ألا تُهدر».

وجه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، سؤالًا لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي: «ما هى خطة الوزارة التنمية المحلية لإعادة الميكنة وتوفير للوقت والجهد للدوله والمواطنيين؟».

وأضاف أن «قانون التصالح على سبيل المثال أهدرعلى الدولة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه حائرة بين مراكز الاحياء والمدن بسبب فساد الموظفين، الذين جعلوا المواطن حائر لا يعرف عنه شيء بسبب الموظفين الفاسدين، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب السابق، كانوا يلتقون مع المحافظين فى لقاءات دورية والان تم الغائهأ، مطالبا بضرورة عودة هذه اللقاءات الدورية بين المحافظين والنواب.

كما طالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء، وأنه يجب الاستعانة بلجنتي الإسكان والادارة المحلية، مضيفًا: «ونحن نحتاج إلى مناقشة العديد من القضايا والمشاكل الخاصة بالنظافة وغيرها».

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر

«مدبولي»: برنامج الحكومة يتضمن تطوير القرى المصرية في 3 سنوات بـ500 مليار جنيه

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الصور

image description

تقديم خدمة نيابة المرور بمكتب بريد جامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تخصص جزء من ميزانيتها لتطوير مزرعتها للدواجن

image description

مصادرة شيش وغلق كافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

الأكثر قراءة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان فى زيارة رسمية

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أنفلونزا الطيور تنقذ الدجاج من مخالب الطيور الجارحة في الهند

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

«دور الثقافة والتعليم في مواجهة التطرف» محاضرة بالبحر الأحمر

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»